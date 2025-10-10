Bébé lecteurs Médiathèque Arinthod Crèche Poids-de-Fiole
Crèche Chemin de la Pérouse Poids-de-Fiole Jura
Début : 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10 2025-10-24
Bébés lecteurs le vendredi 10 octobre à 10h et le vendredi 24 octobre à 10h à la médiathèque d’Arinthod.
Séance spéciale histoires et bricolages.
Tout-petits de 0 à 3 ans Gratuit Sur inscription Avec Alexandrine (Relais Petite Enfance d’Orgelet) .
Crèche Chemin de la Pérouse Poids-de-Fiole 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr
