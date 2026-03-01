Bébé lecteurs

Bibliothèque Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 10:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Bienvenue aux Bébés lecteurs et futures Mamans Animation gratuite pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés .

Bibliothèque Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébé lecteurs Montmirail a été mis à jour le 2026-03-02 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude