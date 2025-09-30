Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Bessay Bessay

Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Bessay

Salle des Iris Bessay Vendée

Pierrot, l’escargot histoires pour bébés
Un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons en compagnie d’une petite mascotte, Pierrot l’escargot.

Réservation conseillée   .

Salle des Iris Bessay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09  a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Pierrot, the snail stories for babies

