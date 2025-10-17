Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Corpe Salle polyvalente Corpe

Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Corpe Salle polyvalente Corpe vendredi 17 octobre 2025.

Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Corpe

Salle polyvalente Rue de l’Ouche Marchand Corpe Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2026-06-05 10:45:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-11-28 2026-01-09 2026-02-13 2026-04-03 2026-06-05

Mon ami Pierrot, l’escargot histoires pour bébés

Un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons en compagnie d’une petite mascotte, Pierrot l’escargot.

Réservation conseillée .

Salle polyvalente Rue de l’Ouche Marchand Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

My friend Pierrot, the snail stories for babies

German :

Mein Freund Pierrot, die Schnecke: Geschichten für Babys

Italiano :

Il mio amico Pierrot, la lumaca: storie per bambini

Espanol :

Mi amigo Pierrot, el caracol: cuentos para bebés

L’événement Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Corpe Corpe a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud