Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Corpe Salle polyvalente Corpe vendredi 17 octobre 2025.
Salle polyvalente Rue de l’Ouche Marchand Corpe Vendée
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2026-06-05 10:45:00
2025-10-17 2025-11-28 2026-01-09 2026-02-13 2026-04-03 2026-06-05
Mon ami Pierrot, l’escargot histoires pour bébés
Un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons en compagnie d’une petite mascotte, Pierrot l’escargot.
Réservation conseillée .
Salle polyvalente Rue de l’Ouche Marchand Corpe 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
My friend Pierrot, the snail stories for babies
German :
Mein Freund Pierrot, die Schnecke: Geschichten für Babys
Italiano :
Il mio amico Pierrot, la lumaca: storie per bambini
Espanol :
Mi amigo Pierrot, el caracol: cuentos para bebés
