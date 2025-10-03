Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault salle du périscolaire Mil’goules Puyravault

Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault salle du périscolaire Mil’goules Puyravault vendredi 3 octobre 2025.

Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault

salle du périscolaire Mil’goules 2bis rue des Ecoles Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-12-12 10:45:00

Date(s) :

2025-10-03 2025-11-14 2025-12-12 2026-01-23 2026-03-06 2026-04-10 2026-06-12

Pierrot, l’escargot histoires pour bébés

Un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons en compagnie d’une petite mascotte, Pierrot l’escargot.

Réservation conseillée .

salle du périscolaire Mil’goules 2bis rue des Ecoles Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Pierrot, the snail stories for babies

German :

Pierrot, die Schnecke: Geschichten für Babys

Italiano :

Pierrot, la lumaca: storie per bambini

Espanol :

Pierrot, el caracol: cuentos para bebés

L’événement Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault Puyravault a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud