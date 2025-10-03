Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault salle du périscolaire Mil’goules Puyravault
Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault salle du périscolaire Mil’goules Puyravault vendredi 3 octobre 2025.
Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault
salle du périscolaire Mil’goules 2bis rue des Ecoles Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-12-12 10:45:00
Date(s) :
2025-10-03 2025-11-14 2025-12-12 2026-01-23 2026-03-06 2026-04-10 2026-06-12
Pierrot, l’escargot histoires pour bébés
Un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons en compagnie d’une petite mascotte, Pierrot l’escargot.
Réservation conseillée .
salle du périscolaire Mil’goules 2bis rue des Ecoles Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Pierrot, the snail stories for babies
German :
Pierrot, die Schnecke: Geschichten für Babys
Italiano :
Pierrot, la lumaca: storie per bambini
Espanol :
Pierrot, el caracol: cuentos para bebés
L’événement Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault Puyravault a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud