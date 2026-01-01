Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault salle polyvalente Puyravault
Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault salle polyvalente Puyravault vendredi 23 janvier 2026.
Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault
salle polyvalente Place de la mairie Puyravault Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 10:00:00
fin : 2026-01-23 11:00:00
Date(s) :
2026-01-23 2026-02-06
Pierrot, l’escargot histoires pour bébés
Un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons en compagnie d’une petite mascotte, Pierrot l’escargot.
Réservation conseillée .
salle polyvalente Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pierrot, the snail stories for babies
L’événement Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault Puyravault a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud