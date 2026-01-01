Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault salle polyvalente Puyravault

Bébé lecture, Pierrot l’escargot à Puyravault

salle polyvalente Place de la mairie Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-23 11:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-02-06

Pierrot, l’escargot histoires pour bébés

Un rendez-vous pour initier les tout-petits au plaisir des histoires, des comptines, des chansons en compagnie d’une petite mascotte, Pierrot l’escargot.

Réservation conseillée .

salle polyvalente Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Pierrot, the snail stories for babies

