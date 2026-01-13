Bébé ludo jeux pour tout-petits rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère
Bébé ludo jeux pour tout-petits rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère jeudi 5 février 2026.
Bébé ludo jeux pour tout-petits
rue Ninon Vallin Médiathèque la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-05 10:00:00
fin : 2026-02-05 11:00:00
2026-02-05
Avec la Ludothèque de Romans, venez decouvrir et essayer une sélection de jeux adaptés à votre tout-petit.
rue Ninon Vallin Médiathèque la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
Come and try out a selection of games for your little one at the Romans toy library.
