Bébé ludo jeux pour tout-petits rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère

Bébé ludo jeux pour tout-petits

rue Ninon Vallin Médiathèque la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-05 11:00:00

2026-02-05

Avec la Ludothèque de Romans, venez decouvrir et essayer une sélection de jeux adaptés à votre tout-petit.

rue Ninon Vallin Médiathèque la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

Come and try out a selection of games for your little one at the Romans toy library.

