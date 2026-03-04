Bébé ô musée (6 mois – 2 ans), Musée des Augustins, Toulouse

Bébé ô musée (6 mois – 2 ans) Samedi 18 avril, 09h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T09:30:00+02:00 – 2026-04-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T09:30:00+02:00 – 2026-04-18T10:30:00+02:00

Les bébés explorent l’espace, touchent le parquet, suivent les reflets de la lumière.

Stéphanie Combes propose des activités adaptées : écouter les échos, observer à travers un tube, chanter, etc.

Une expérience sensorielle pour que parents et enfants vivent ensemble cette découverte. Pour les bébés de 6 mois à 2 ans.

> Tarif : 12 € par enfant

> Un seul parent accompagnateur par enfant (gratuit)

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

