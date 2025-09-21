Bébé – par l’Atelier du Livre qui Rêve Maison de quartier des Confluences Nantes

Bébé – par l’Atelier du Livre qui Rêve Maison de quartier des Confluences Nantes mercredi 21 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 15:00 – 16:00

Gratuit : non 7 € / 6,50 € 7 € – Réduit : 6,50 € (groupe et Carte Blanche) Billetterie : helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/evenements/bebe-mercredi-21-janvier-2026 Jeune Public, En famille

Bébé est tellement bien installé dans le ventre de sa maman qu’il refuse d’en sortir. Madame Bontemps prend soin de lui avec tendresse, et toute la famille le couvre de belles promesses. Mais malgré tous leurs efforts, ce bébé reste bien décidé à rester bien au chaud. D’après un livre de Fran Manushkin. Plongez dans l’univers poétique et joyeux de la famille Bontemps, où chaque baiser, chaque sourire, raconte l’histoire merveilleuse de la naissance et de l’amour familial. Un spectacle plein de tendresse, parfait pour éveiller les tout-petits et rassembler toute la famille. ÇA C’EST PASSÉ AVANT VOTRE NAISSANCE, VOUS N’ÉTIEZ PAS PLUS GROS QU’UN PETIT POIS ! Jeune public à partir de 3 ans

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 0240827038 https://www.helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/evenements/bebe-mercredi-21-janvier-2026