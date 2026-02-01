Bébé puces Andel

Bébé puces Andel dimanche 22 février 2026.

Bébé puces

Salle du Vieux Moulin Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 08:30:00
fin : 2026-02-22 14:00:00

Date(s) :
2026-02-22

Vente d’occasion matériel de puériculture, jouets et vêtements de 0 à 16 ans. Organisé par Andel’Pitchouns.   .

Salle du Vieux Moulin Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 41 88 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébé puces Andel a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor