Bébé s’éveille Bébé fait du vélo Nuits de la lecture Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Bébé s’éveille Bébé fait du vélo Nuits de la lecture

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Une séance pour stimuler l’imagination et l’exploration des tout-petits. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

