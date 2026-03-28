Bébé s’éveille Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Bébé s’éveille Médiathèque l’Uni’Vert Scaër samedi 25 avril 2026.

Bébé s’éveille

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

C’est moi sur la photo ! Atelier lecture pour les tout-petits.
Entrée libre.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English : Bébé s’éveille

L’événement Bébé s’éveille Scaër a été mis à jour le 2026-03-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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