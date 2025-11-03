Bébé signe Maison des associations Champniers-et-Reilhac

Bébé signe Maison des associations Champniers-et-Reilhac lundi 3 novembre 2025.

Bébé signe

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac Dordogne

Atelier pour apprendre les 10 premiers signes du quotidien et échanger sur ce moyen de communication incroyable avec son bébé. Futurs parents et parents d’enfants de 0 à 18 mois. Animé par Marine. Sur réservation.

Maison des associations 347 route de Trieux Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 69 81 23

English : Bébé signe

Workshop to learn the first 10 signs of everyday life and discuss this incredible means of communicating with your baby. Parents-to-be and parents of children aged 0-18 months. Led by Marine. Reservations required.

German : Bébé signe

Workshop, um die ersten 10 Zeichen des Alltags zu lernen und sich über diese unglaubliche Art der Kommunikation mit seinem Baby auszutauschen. Werdende Eltern und Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 18 Monaten. Geleitet von Marine. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Workshop per imparare i primi 10 segnali della vita quotidiana e discutere di questo incredibile mezzo di comunicazione con il vostro bambino. Genitori e genitori di bambini da 0 a 18 mesi. Condotto da Marine. È necessaria la prenotazione.

Espanol : Bébé signe

Taller para aprender los 10 primeros signos de la vida cotidiana y debatir sobre este increíble medio de comunicación con su bebé. Futuros padres y padres de niños de 0 a 18 meses. Impartido por Marine. Es necesario reservar.

