Bébé Trek La Ludothèque Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3

Retrouvez l’installation de la designer Flora Koel, Bébé Trek et du centre d’art Mille Formes dans nos espaces ludiques à la médiathèque Gao Xingjian et à la Ludothèque. Bambou, pierres volcaniques et autres matériaux naturels sont à explorer par les tout-petits : une véritable découverte de la randonnée au milieu des livres et des jeux !Pour les 0 à 3 ans. Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

La Ludothèque Saint-Herblain 44800

02 28 25 22 93 https://www.la-bibliotheque.com



