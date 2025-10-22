Bébé Zen Route du temple Arès

Bébé Zen

Route du temple Médiathèque Arès Gironde

10h30 à 11h30. Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans Gratuit. Inscription obligatoire. .

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

