Bébé Zen Route du temple Arès mercredi 22 octobre 2025.
Route du temple Médiathèque Arès Gironde
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
10h30 à 11h30. Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans Gratuit. Inscription obligatoire. .
Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
