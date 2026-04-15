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Bébé Zen Route du temple Arès

Bébé Zen Route du temple Arès

Bébé Zen Route du temple Arès mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Route du temple

Adresse : Médiathèque

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Arès

Bébé Zen

Route du temple Médiathèque Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15 2026-05-09

Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur
www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque.   .

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80 

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English : Bébé Zen

L’événement Bébé Zen Arès a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme d’Arès

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