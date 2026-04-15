Bébé Zen Route du temple Arès
Bébé Zen Route du temple Arès mercredi 15 avril 2026.
Arès
Bébé Zen
Route du temple Médiathèque Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-05-09
Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur
www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque. .
Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
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English : Bébé Zen
L’événement Bébé Zen Arès a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme d’Arès
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