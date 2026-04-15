Bébé Zen Route du temple Arès

Arès

Bébé Zen

Route du temple Médiathèque Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-09

Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur

www.mediatheque-ares.fr.

Lieu médiathèque. .

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

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English : Bébé Zen

L’événement Bébé Zen Arès a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme d’Arès