Béb’écoute Allonnes

Béb’écoute Allonnes samedi 27 septembre 2025.

Béb’écoute

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2026-01-24 2026-03-28

Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits pour éveiller leur imaginaire (0 à 3 ans). Entrée libre .

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

Nursery rhymes, songs and stories shared with toddlers.

German :

Reime, Lieder und Geschichten, die mit den Kleinsten geteilt werden.

Italiano :

Filastrocche, canzoni e storie da condividere con i più piccoli.

Espanol :

Rimas infantiles, canciones y cuentos para compartir con los más pequeños.

