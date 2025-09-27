Béb’écoute Allonnes
Béb’écoute Allonnes samedi 27 septembre 2025.
Béb’écoute
57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2026-03-28 11:30:00
Date(s) :
2025-09-27 2026-01-24 2026-03-28
Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits.
Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits pour éveiller leur imaginaire (0 à 3 ans). Entrée libre .
57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07
English :
Nursery rhymes, songs and stories shared with toddlers.
German :
Reime, Lieder und Geschichten, die mit den Kleinsten geteilt werden.
Italiano :
Filastrocche, canzoni e storie da condividere con i più piccoli.
Espanol :
Rimas infantiles, canciones y cuentos para compartir con los más pequeños.
L’événement Béb’écoute Allonnes a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT72