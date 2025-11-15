Beb’écoute Allonnes
Beb’écoute Allonnes samedi 15 novembre 2025.
Beb’écoute
11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 11:30:00
Date(s) :
2025-11-15 2026-05-30
Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits (0 à 3 ans) pour éveiller leur imaginaire. Entrée libre. .
11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07
English :
Nursery rhymes, songs and stories for toddlers (0-3 years).
German :
Reime, Lieder und Geschichten, die mit Kleinkindern (0-3 Jahre) geteilt werden.
Italiano :
Filastrocche, canzoni e storie condivise con i più piccoli (0-3 anni).
Espanol :
Rimas infantiles, canciones y cuentos compartidos con niños pequeños (0-3 años).
L’événement Beb’écoute Allonnes a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT72