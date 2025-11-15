Beb’écoute Allonnes

Beb’écoute Allonnes samedi 15 novembre 2025.

Beb’écoute

11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2026-05-30

Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits (0 à 3 ans) pour éveiller leur imaginaire. Entrée libre. .

11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

Nursery rhymes, songs and stories for toddlers (0-3 years).

German :

Reime, Lieder und Geschichten, die mit Kleinkindern (0-3 Jahre) geteilt werden.

Italiano :

Filastrocche, canzoni e storie condivise con i più piccoli (0-3 anni).

Espanol :

Rimas infantiles, canciones y cuentos compartidos con niños pequeños (0-3 años).

