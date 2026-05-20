Bébés bouquineurs Lavau-sur-Loire
Bébés bouquineurs Lavau-sur-Loire vendredi 26 juin 2026.
Lavau-sur-Loire
Bébés bouquineurs
1bis Rue de la Mairie Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Un moment d’éveil aux livres pour les 0-3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles…
Chaque séance permet de découvrir des albums ou des comptines.
Pour les 0-3ans, sur inscription. .
1bis Rue de la Mairie Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 04 08 76 bibliotheque.lavausurloire@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Bébés bouquineurs Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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