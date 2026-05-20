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Bébés bouquineurs Lavau-sur-Loire

Bébés bouquineurs Lavau-sur-Loire vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 1bis Rue de la Mairie

Ville : 44260 Lavau-sur-Loire

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lavau-sur-Loire

Bébés bouquineurs

1bis Rue de la Mairie Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Un moment d’éveil aux livres pour les 0-3 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles…
Chaque séance permet de découvrir des albums ou des comptines.

Pour les 0-3ans, sur inscription.   .

1bis Rue de la Mairie Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 04 08 76  bibliotheque.lavausurloire@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Bébés bouquineurs Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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