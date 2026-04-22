Prinquiau

Bébés bouquineurs

16 Rue de l’Église Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Chaque séance permet de découvrir des albums, des comptines, et se prolonge par un moment de lecture libre durant lequel chaque enfant peut manipuler et feuilleter les livres de son choix avec l’adulte qui l’accompagne.

Ouvert aux bébés et leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles…

Entrée libre et gratuite .

16 Rue de l’Église Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 76 72 bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Bébés bouquineurs Prinquiau a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay