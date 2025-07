BÉBES CAVALIERS Laffite-Toupière

Sylvie et son équipe vous proposent des séances « bébés cavaliers » en famille, les tout-petits découvrent le poney en toute sécurité approche, soins, jeux et relaxation. Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Un moment d’éveil et de partage inoubliable avec d’adorables compagnons à quatre pattes !

English :

Sylvie and her team offer family « baby rider » sessions, where toddlers discover the pony in complete safety: approach, care, games and relaxation. Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Sylvie und ihr Team bieten Ihnen « Baby-Reiter »-Sitzungen für die ganze Familie an. Die Kleinsten entdecken das Pony in aller Sicherheit: Annäherung, Pflege, Spiele und Entspannung. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Sylvie e il suo team propongono sessioni di « baby rider » per tutta la famiglia, con i più piccoli che scoprono il pony in tutta sicurezza: approccio, cura, giochi e relax. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Sylvie y su equipo ofrecen sesiones de « baby rider » para toda la familia, en las que los más pequeños descubren el poni con total seguridad: acercamiento, cuidados, juegos y relajación. Las reservas pueden hacerse en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

