Bébés croque-livres, Montargis

Bébés croque-livres

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Un temps pour les tout-petits… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de jeux de doigts à partager. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Baby bookworms

