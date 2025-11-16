Bébés Fermiers La Grande Loge Buchy

Bébés Fermiers

La Grande Loge Ferme pédagogique Dessine moi un mouton Buchy Seine-Maritime

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 11:15:00

2025-11-16

Bébés Fermiers (8 mois 2 ans)

Auprès des animaux, les touts petits feront un tas de découvertes les bruits des animaux, les différentes odeurs, les différentes textures des animaux, de leur nourriture et de leur environnement.

Il se familiarisera avec un environnement différent, idéal pour son éveil et passera un merveilleux moment de partage avec ses parents, ses grands-parents …

Les ateliers durent 1h30 environ.

Les frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés payent leur place et participe à l’atelier également.

Pensez aux vêtements qui ne craignent pas, et des chaussures adaptés !

Vous venez dans une ferme où les animaux vivent dehors toute l’année ! ​En cas de pluie ponctuelle, l’atelier est maintenu. .

La Grande Loge Ferme pédagogique Dessine moi un mouton Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 99 64 26

