Bébés lecteur de Noël Médiathèque Le Faouët

Bébés lecteur de Noël

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-12-11 10:30:00

fin : 2025-12-11 11:30:00

2025-12-11

Avant les fêtes de fin d’années et à l’approche de Noël, viens écouter des histoires et chanter des chansons sur ce thème. Le Père Noël arrive bientôt… Sur inscription. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

