Bébés lecteurs à Arinthod Médiathèque Arinthod

Bébés lecteurs à Arinthod

Médiathèque 10 rue de Magnin Arinthod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Initiation lecture avec la médiathèque d’Arinthod pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit- A 10h le 13 mars. Avec Alexandrine (Relais Petite Enfance d’Orgelet). Sur inscription auprès du RPE rpe.orgelet@mutualite-39.fr .

Médiathèque 10 rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés lecteurs à Arinthod

L’événement Bébés lecteurs à Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE