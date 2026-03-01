Bébés lecteurs à Arinthod Médiathèque Arinthod
Bébés lecteurs à Arinthod
Médiathèque 10 rue de Magnin Arinthod Jura
Initiation lecture avec la médiathèque d’Arinthod pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit- A 10h le 13 mars. Avec Alexandrine (Relais Petite Enfance d’Orgelet). Sur inscription auprès du RPE rpe.orgelet@mutualite-39.fr .
