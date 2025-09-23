Bébés lecteurs à la médiathèque Route de la Petite Palud Landerneau

Bébés lecteurs à la médiathèque Route de la Petite Palud Landerneau mardi 23 septembre 2025.

Bébés lecteurs à la médiathèque

Route de la Petite Palud Médiathèque per Jakez Hélias Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 10:15:00

fin : 2025-09-23 10:45:00

Date(s) :

2025-09-23

Des histoires, des comptines et du plaisir autour des livres avec bébé ! Une séance haute en couleurs pour cette rentrée ! .

Route de la Petite Palud Médiathèque per Jakez Hélias Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bébés lecteurs à la médiathèque Landerneau a été mis à jour le 2025-08-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS