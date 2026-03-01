Bébés lecteurs à Orgelet Médiathèque Orgelet

Bébés lecteurs à Orgelet

Médiathèque 8 bis Grande Rue Orgelet Jura

Début : 2026-03-10 09:45:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Initiation lecture avec la médiathèque d’Orgelet pour les enfants de 0 à 3 ans, les assistantes maternelles et les parents.

Inscription obligatoire par mail media-orgelet@terredemeraude.fr .

Médiathèque 8 bis Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté media-orgelet@terredemeraude.fr

