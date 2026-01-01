Bébés lecteurs Bibliothèque Agon-Coutainville

Bébés lecteurs

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 10:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans. .

Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-01-13 par Coutances Tourisme