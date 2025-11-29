Bébés lecteurs Ajain
Bébés lecteurs Ajain mercredi 17 décembre 2025.
Bébés lecteurs
Biblioposte Ajain Creuse
Séance de lectures pour les petits, de 0 à 6 ans, en compagnie de notre bénévole de l’association Lire et Faire Lire. .
Biblioposte Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 75 36 biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
