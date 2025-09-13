Bébés lecteurs Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Bébés lecteurs Place de la République Ancenis-Saint-Géréon samedi 13 septembre 2025.

Bébés lecteurs

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-12-06 10:00:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-11 2025-12-06 2026-01-17

Séance de bébés lecteurs (0-3 ans)

Rendez-vous à 9h30 à la médiathèque pour une séance de bébés lecteurs. Un temps de comptines, des histoires courtes et des chansons pour les tout petits de 6 mois à 3 ans. Parents, grands-parents, tata, tonton… n’hésitez pas à venir avec vos tout-petits pour ces séances.

(gratuit, inscription fortement conseillée sur https://bibliofil.pays-ancenis.com/nous-contacter / ou 02 40 83 22 30) .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Baby reading session (0-3 years)

German :

Baby-Leser-Sitzung (0-3 Jahre)

Italiano :

Sessione di lettura per bambini (0-3 anni)

Espanol :

Sesión de lectura para bebés (0-3 años)

L’événement Bébés lecteurs Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis