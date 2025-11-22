BÉBÉS LECTEURS Médiathèque François Mitterrand Argentan
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
2025-11-22 16:00:00
2025-11-22 16:30:00
2025-11-22
Sur inscription pour les enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés.
Parce qu’on n’est jamais trop petit pour aimer les livres et les histoires, la médiathèque invite les enfants de moins de 3 ans et leurs parents à une animation lecture. Un moment de complicité et de plaisir à partager en famille ! .
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
English : BÉBÉS LECTEURS
