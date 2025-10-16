Bébés lecteurs Place du Grand-Chêne Arzano

Place du Grand-Chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère

Début : 2025-10-16 10:15:00

fin : 2025-10-16 10:50:00

2025-10-16

Jeudi 16 octobre et jeudi 23 octobre, à 10h15, les bébés sont invités à la médiathèque pour écouter de jolies histoires et faire un peu d’éveil musical !

Sur inscription uniquement.

Pour les familles et les assistantes maternelles.

(Les séances du 16 et du 23 seront les mêmes) .

Place du Grand-Chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne

