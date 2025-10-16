Bébés lecteurs Place du Grand-Chêne Arzano
Bébés lecteurs Place du Grand-Chêne Arzano jeudi 16 octobre 2025.
Bébés lecteurs
Place du Grand-Chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 10:15:00
fin : 2025-10-16 10:50:00
Date(s) :
2025-10-16
Jeudi 16 octobre et jeudi 23 octobre, à 10h15, les bébés sont invités à la médiathèque pour écouter de jolies histoires et faire un peu d’éveil musical !
Sur inscription uniquement.
Pour les familles et les assistantes maternelles.
(Les séances du 16 et du 23 seront les mêmes) .
Place du Grand-Chêne Médiathèque du Grand Chêne Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 72 53 09 94
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébés lecteurs Arzano a été mis à jour le 2025-10-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS