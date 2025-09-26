Bébés lecteurs AssMat’ Médiathèque l’Atelier Plouescat
Bébés lecteurs AssMat' Médiathèque l'Atelier Plouescat vendredi 26 septembre 2025.
Bébés lecteurs AssMat’
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Début : 2025-09-26 10:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Venez écouter de super histoires !
Séance réservée aux assistantes maternelles.
Médiathèque l'Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
