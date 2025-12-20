Bébés lecteurs AssMat’, Médiathèque l’Atelier Plouescat
Bébés lecteurs AssMat’, Médiathèque l’Atelier Plouescat vendredi 30 janvier 2026.
Bébés lecteurs AssMat’
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 10:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Venez écouter de super histoires !
Séance réservée aux assistantes maternelles. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébés lecteurs AssMat’ Plouescat a été mis à jour le 2025-12-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX