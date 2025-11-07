Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Médiathèque (14 rue de l’Apre Côte) Atelier lecture pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, à 10h00, animation autour du livre.

Gratuit.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais

Médiathèque (14 rue de l’Apre Côte): Reading workshop for toddlers aged 3 months to 3 years, at 10:00 am, book-related activities.

Free admission.

German : Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais

Mediathek (14 rue de l’Apre Côte) Lese-Workshop für Kleinkinder von 3 Monaten bis 3 Jahren, um 10:00 Uhr, Animation rund um das Buch.

Kostenlos.

Italiano :

Mediateca (14 rue de l’Apre Côte): Laboratorio di lettura per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, alle 10.00, attività basate sui libri.

Ingresso libero.

Espanol : Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais

Mediateca (14 rue de l’Apre Côte): Taller de lectura para niños de 3 meses a 3 años, a las 10 h, actividades basadas en los libros.

Entrada gratuita.

