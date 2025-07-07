Informations pratiques

Seltz

Bébés lecteurs avec Alison et Bernard

2 Avenue Gal Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 09:30:00

fin : 2026-10-14 10:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Rendez-vous avec Alison et Bernard. Chaque séance est consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres. De 0 à 4 ans. Places limitées à 20 personnes.

Rendez-vous avec Alison et Bernard. Chaque séance est consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres, accompagnée d’une sélection de comptines et de chansons pour tout petits. De 0 à 4 ans. Places limitées à 20 personnes. .

2 Avenue Gal Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

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English :

Meet Alison and Bernard. Each session focuses on a different theme through a presentation of books. Ages 0 to 4. Places limited to 20.

L’événement Bébés lecteurs avec Alison et Bernard Seltz a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg