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Bébés lecteurs avec Alison et Bernard Seltz

mercredi 14 octobre 2026 · Seltz

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
2 Avenue Gal Schneider
Ville
67470 Seltz
Département
Bas-Rhin
Tarif

Seltz

Bébés lecteurs avec Alison et Bernard

2 Avenue Gal Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 09:30:00
fin : 2026-10-14 10:00:00

Date(s) :
2026-10-14

Rendez-vous avec Alison et Bernard. Chaque séance est consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres. De 0 à 4 ans. Places limitées à 20 personnes.
Rendez-vous avec Alison et Bernard. Chaque séance est consacrée à une thématique différente à travers une présentation de livres, accompagnée d’une sélection de comptines et de chansons pour tout petits. De 0 à 4 ans. Places limitées à 20 personnes.   .

2 Avenue Gal Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39  mediatheque@ville-seltz.fr

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English :

Meet Alison and Bernard. Each session focuses on a different theme through a presentation of books. Ages 0 to 4. Places limited to 20.

L’événement Bébés lecteurs avec Alison et Bernard Seltz a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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