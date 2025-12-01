Bébés lecteurs Ballots
Bébés lecteurs Ballots lundi 15 décembre 2025.
Bébés lecteurs
Bibliothèque Ballots Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15 09:30:00
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
Des histoires pour les touts-petits !
Des moments privilégiés autour des livres pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Gratuit
Durée 45 min
Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la commune où se tient l’animation
Craon rpecraon@cias.paysdecraon.fr 06 33 82 09 45
Cossé-le-Vivien rpecosse@cias.paysdecraon.fr 06 22 00 07 27
Renazé rperenaze@cias.paysdecraon.fr 07 88 07 15 15 .
Bibliothèque Ballots 53350 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 82 09 45 mediatheque@paysdecraon.fr
English :
Stories for toddlers!
German :
Geschichten für die Allerkleinsten!
Italiano :
Storie per i più piccoli!
Espanol :
Cuentos para los más pequeños
L’événement Bébés lecteurs Ballots a été mis à jour le 2025-10-31 par SUD MAYENNE