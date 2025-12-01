Bébés lecteurs Ballots

Bébés lecteurs

Bibliothèque Ballots Mayenne

Début : 2025-12-15 09:30:00

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Des histoires pour les touts-petits !

Des moments privilégiés autour des livres pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Gratuit

Durée 45 min

Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la commune où se tient l’animation

Craon rpecraon@cias.paysdecraon.fr 06 33 82 09 45

Cossé-le-Vivien rpecosse@cias.paysdecraon.fr 06 22 00 07 27

Renazé rperenaze@cias.paysdecraon.fr 07 88 07 15 15 .

Bibliothèque Ballots 53350 Mayenne Pays de la Loire +33 6 33 82 09 45 mediatheque@paysdecraon.fr

English :

Stories for toddlers!

German :

Geschichten für die Allerkleinsten!

Italiano :

Storie per i più piccoli!

Espanol :

Cuentos para los más pequeños

