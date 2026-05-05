Bébés lecteurs, Bibliothèque de Saint-Germain-du-Pinel, Saint-Germain-du-Pinel

Bébés lecteurs Mercredi 20 mai, 10h00 Bibliothèque de Saint-Germain-du-Pinel Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T10:30:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Les bibliothèques du réseau Arléane s’associent pour vous proposer un programme gourmand !

Bébés lecteurs

Avec vos tout-petits, venez écouter des histoires sur le thème de la Bretagne, en partenariat avec la Compagnie Tutti Crescendo qui vous fera chanter en gallo !

Rendez-vous le jeudi 21 mai à 10h à la Bibliothèque de Saint-Germain-du-Pinel.

Infos pratiques : pour les 0-3 ans.

Sur inscription auprès de la bibliothèque.

Vous n’êtes pas disponibles à Montreuil-sous-Pérouse ?

Rendez-vous dans les autres bibliothèques du réseau proposant des bébés lecteurs.

Mardi 19 mai à 10h – Bibliothèque de Saint-Didier

Mardi 19 mai à 10h30 – Bibliothèque de Montreuil-sous-Pérouse

Samedi 23 mai à 11h – Médiathèque d’Argentré-du-Plessis

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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