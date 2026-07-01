Bébés lecteurs, Bibliothèque Municipale « Les Mots Passants », Geneston

Informations pratiques

Bébés lecteurs Samedi 3 octobre, 09h30 Bibliothèque Municipale « Les Mots Passants » Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Séance d’éveil aux livres avec comptines et jeux de doigts.

Ouvert aux 0-3 ans en entrée libre.

Bibliothèque Municipale « Les Mots Passants » 1 hameau de la Madeleine – Geneston Geneston 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06.31.52.59.57 https://geneston.bibenligne.fr/ https://www.instagram.com/bibliotheque.geneston/;https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-municipale-de-Geneston/61566623563886/ Bibliothèque Municipale

Biblis en folie 2026

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