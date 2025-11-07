Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans
Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans jeudi 5 février 2026.
Bébés Lecteurs
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 09:15:00
fin : 2026-02-05 10:00:00
Date(s) :
2026-02-05
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler.
Gratuit sur réservation au 03 84 44 46 80 ou petiteenfance@bressehauteseille.fr dès la naissance .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
English : Bébés Lecteurs
German : Bébés Lecteurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébés Lecteurs Bletterans a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme JurAbsolu