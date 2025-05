Bébés lecteurs bruits et onomatopées – Bibliothèque communale d’Hostun Hostun, 14 mai 2025 10:00, Hostun.

Bébés lecteurs bruits et onomatopées Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun Drôme

Rendez-vous à la bibliothèque pour une séance de bébés lecteurs sur les bruits et onomatopées !

Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr

English :

Join us at the library for a baby reader session on noises and onomatopoeia!

German :

Treffen Sie sich in der Bibliothek zu einer Baby-Leserunde über Geräusche und Onomatopoetika!

Italiano :

Venite in biblioteca per una sessione con i baby lettori sui rumori e le onomatopee!

Espanol :

Ven a la biblioteca a una sesión con bebés lectores sobre ruidos y onomatopeyas

