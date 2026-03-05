Bébés lecteurs Place Yan du Gouf Capbreton
Venez assister aux séances de Bébés-Lecteurs, des histoires à voir et à écouter, pour les enfants de 0 à 3 ans.
L’occasion d’avoir une première approche du monde des livres. Images, comptines, chansons, petites histoires, un éventail pour les éveiller et les distraire en compagnie de Alice- Catherine Altemer. .
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Bébés lecteurs
Come along to our Bébés-Lecteurs sessions, with stories to see and listen to, for children aged 0 to 3.
