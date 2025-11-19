Bébés lecteurs Bibliothèque Castets et Castillon
Bébés lecteurs Bibliothèque Castets et Castillon mercredi 19 novembre 2025.
Bébés lecteurs
Bibliothèque 31 Route de Langon Castets et Castillon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2025-11-19 2026-02-11 2026-05-20
Venez profiter d’un moment de partage pour sensibiliser dès le plus jeune âge l’enfant aux livres.
De 0 à 3 ans
Sur réservation .
Bibliothèque 31 Route de Langon Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
English : Bébés lecteurs
German : Bébés lecteurs
Italiano :
Espanol : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Castets et Castillon a été mis à jour le 2025-09-20 par La Gironde du Sud