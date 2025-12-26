Bébés lecteurs, Espace Emile Vignes Castets
Bébés lecteurs, Espace Emile Vignes Castets jeudi 9 avril 2026.
Bébés lecteurs
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes
Raconte tapis lecture Petit tour dans mon jardin avec Aude de la Compagnie du Miel Noir.
Gratuit.
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56
