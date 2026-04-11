Bébés lecteurs Espace Emile Vignes Castets
Bébés lecteurs Espace Emile Vignes Castets mercredi 22 avril 2026.
Castets
Bébés lecteurs
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 11:00:00
Date(s) :
2026-04-22
REPORTÉ au 22 avril.
Raconte tapis lecture Petit tour dans mon jardin avec Aude de la Compagnie du Miel Noir.
Gratuit.
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Castets a été mis à jour le 2026-04-08 par Côte Landes Nature Tourisme
À voir aussi à Castets (Landes)
- Rencontres dédicaces avec Caroline Coubes Espace Emile Vignes Castets 11 avril 2026
- Enerzen Salon bien-être Salle des fêtes Castets 11 avril 2026
- Don de sang L’Estanquet Castets 22 avril 2026
- Bébés lecteurs, Espace Emile Vignes Castets 6 mai 2026
- Inauguration Les chemins de Castets, Castets 30 mai 2026