Bébés lecteurs Bibliothèque Perrine de Grissac Châteaulin

Bibliothèque Perrine de Grissac 7 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-11-29
2025-10-18 2025-11-29 2025-12-20 2026-02-21 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27
L’occasion de vivre un moment privilégié, en douceur, avec son tout-petit, en histoires et chansons.
Durée 30 minutes Pour les 0-3 ans.
Gratuit, sur réservation par mail ou téléphone. .
Bibliothèque Perrine de Grissac 7 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55
