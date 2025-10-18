Bébés lecteurs Bibliothèque Perrine de Grissac Châteaulin

Bébés lecteurs

Bibliothèque Perrine de Grissac 7 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-11-29

2025-10-18 2025-11-29 2025-12-20 2026-02-21 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27

L’occasion de vivre un moment privilégié, en douceur, avec son tout-petit, en histoires et chansons.

Durée 30 minutes Pour les 0-3 ans.

Gratuit, sur réservation par mail ou téléphone. .

Bibliothèque Perrine de Grissac 7 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 56 04 73 55

