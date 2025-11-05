Bébés lecteurs Clohars-Carnoët
Bébés lecteurs Clohars-Carnoët mercredi 5 novembre 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 10:30:00
fin : 2025-11-05 11:15:00
Date(s) :
2025-11-05
La Médiathèque Robert Badinter propose des séances de découverte et d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagné·e·s.
Dans la convivialité, les tout-petits manipulent les livres, écoutent des histoires, des comptines, des chansons…
Ces rendez-vous gratuit favorisent également des temps d’échange pour les accompagnant·es autour du tout-petit et du livre.
Entrée libre et gratuite, sans inscription. .
Médiathèque Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébés lecteurs Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-09-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS