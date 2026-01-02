Bébés lecteurs Clohars-Carnoët

Bébés lecteurs

Médiathèque Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 11:15:00

Date(s) :

2026-02-18

La Médiathèque Robert Badinter propose des séances de découverte et d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagné·e·s.

Dans la convivialité, les tout-petits manipulent les livres, écoutent des histoires, des comptines, des chansons…

Ces rendez-vous gratuit favorisent également des temps d’échange pour les accompagnant·es autour du tout-petit et du livre.

Entrée libre et gratuite, sans inscription. .

Médiathèque Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

English : Bébés lecteurs

