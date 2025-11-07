Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles Commenailles
Bébés Lecteurs Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles Commenailles mardi 31 mars 2026.
Bébés Lecteurs
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles Jura
Gratuit
Début : 2026-03-31 09:15:00
fin : 2026-03-31 10:00:00
Pour le tout-petit de la naissance à 3 ans, accompagné de son assistant(e) maternel(le), de ses parents, grands-parents. Autour du livre, un moment d’échange, de rencontre et de câlins.
Le petit enfant reçoit des sons, des mots et des histoires à écouter, à babiller puis à parler.
Gratuit sur réservation au 03 84 44 46 80 ou petiteenfance@bressehauteseille.fr dès la naissance .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Commenailles 90 Rue Madeleine Vionnet Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
