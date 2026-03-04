Bébés lecteurs (COMPLET), Totems, Pacé

Bébés lecteurs (COMPLET) Samedi 7 mars, 11h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T11:45:00+01:00

Fin : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T11:45:00+01:00

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons. Réservation conseillée.

Samedi 7 mars à 11h

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Activité d éveil pour les tout-petits de 9 mois à 2 ans : histoires, comptines et chansons. Animation